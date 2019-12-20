Вооруженную пистолетами молодежь задержали в Москве
В Москве задержали группу молодых людей с пистолетами. Они угрожали охраннику в ресторане.
Инцидент произошел в заведении на улице Сергия Радонежского. Охранник сделал замечание молодым людям за шумное поведение и попросил уйти.
В ответ один из посетителей достал предмет, похожий на пистолет, а другой распылил в сторону охранника газовый баллончик.
Прибывшие на место полицейские задержали молодых людей. У них изъяли два газовых пистолета с патронами и два газовых баллона, передает РИА Новости.
Накануне 39-летний житель Московской области открыл стрельбу из автомата у здания ФСБ на Лубянке. Погиб один сотрудник ведомства, еще пятеро ранены.
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