Вооруженную пистолетами молодежь задержали в Москве

В Москве задержали группу молодых людей с пистолетами. Они угрожали охраннику в ресторане.

Инцидент произошел в заведении на улице Сергия Радонежского. Охранник сделал замечание молодым людям за шумное поведение и попросил уйти.

В ответ один из посетителей достал предмет, похожий на пистолет, а другой распылил в сторону охранника газовый баллончик.

Прибывшие на место полицейские задержали молодых людей. У них изъяли два газовых пистолета с патронами и два газовых баллона, передает РИА Новости.

Накануне 39-летний житель Московской области открыл стрельбу из автомата у здания ФСБ на Лубянке. Погиб один сотрудник ведомства, еще пятеро ранены.

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