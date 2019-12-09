Шум и вонь от соседей по даче обяжут терпеть по новому кодексу

В Гражданский кодекс готовятся внести поправки, детально прописывающие соседские права. Так, российских дачников могут на законодательном уровне заставить терпеть шум и дым от костра с соседнего участка.

Соответствующий документ рассмотрел Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. По мнению авторов проекта закона, запах от шашлыка и костра, а также шум и дым — неотъемлемая часть загородной жизни.

В новом законе говорится, что собственник участка «должен претерпевать» воздействие газов, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации, если это не оказывает влияния на использование участка.

Как сообщает «Российская газета», также законопроект запрещает возводить на своей территории объекты, которые навредят соседнему участку, например, строить туалет, из которого нечистоты потекут к соседям. Будет введено обязательство пускать соседей на свой участок, если им нужно что-либо отремонтировать. Дачникам запретят сажать растения, если они повредят землю или строение на соседней даче.

Ранее в России освободили от налога на прибыль взносы дачников, не состоящих в садоводческих и огороднических товариществах.



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