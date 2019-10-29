Дачников в России освободили от одного налога
В России вступил в силу закон, освобождающий от налога на прибыль взносы дачников, не состоящих в товариществах, но ведущих на их землях индивидуальное хозяйство. До этого налог равнялся сумме взносов их участников.
Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс. Сбор не нужно платить за приобретение, создание и содержание имущества общего пользования, капремонт недостроенных зданий в границах садоводства или огородничества, услуги товарищества по управлению ими.
Из кодекса убрали понятия «дача», «дачный дом», «ведение дачного хозяйства» и другие, пишет РИА Новости.
Напомним, закон о льготах для огородников президент России Владимир Путин подписал в конце сентября.
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