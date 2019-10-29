Дачников в России освободили от одного налога

В России вступил в силу закон, освобождающий от налога на прибыль взносы дачников, не состоящих в товариществах, но ведущих на их землях индивидуальное хозяйство. До этого налог равнялся сумме взносов их участников.

Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс. Сбор не нужно платить за приобретение, создание и содержание имущества общего пользования, капремонт недостроенных зданий в границах садоводства или огородничества, услуги товарищества по управлению ими.

Из кодекса убрали понятия «дача», «дачный дом», «ведение дачного хозяйства» и другие, пишет РИА Новости.

Напомним, закон о льготах для огородников президент России Владимир Путин подписал в конце сентября.