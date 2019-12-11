Волк перестанет курить в новых сериях «Ну, погоди!»

В новых сериях мультфильма «Ну, погоди!» Волк может бросить вредные привычки. Изменения в образе главного героя объяснили требованием демонстрировать через анимацию правильные модели поведения.

Об этом рассказал директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев. По его словам, Волку придется бросить курить, чтобы зрители перестали видеть в нем представителя рабочего класса.

«Времена изменились, и нам необходимо соответствовать новому контексту. Тем более, в настоящее время требования к содержанию анимационного контента, его безопасности существенно возросли», - сказал Машковцев.

По его мнению, мультфильмы должны нести педагогические функции и демонстрировать «правильные модели поведения».

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» снимет новый цикл «Ну, погоди!» в честь 50-летия героев. Первую серию покажут летом 2020 года.

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