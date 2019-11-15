В Росси выпустят новые серии «Ну, погоди!»

В Росси выпустят новые серии «Ну, погоди!»

Фото: inter.ua

Российская киностудия «Союзмультфильм» приступила к созданию новых серий мультфильма «Ну, погоди!».

«В 50-летие наших героев «Союзмультфильм» запускает разработку нового цикла мультфильмов про «Ну, погоди!», — сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева. Всего ожидается 26 новых серий, первая из которых появится предстоящим летом, сообщает ТАСС.

Как отметила вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая сферу культуры, "перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению".

Напомним, в 2018 года студия выпустила первую серию продолжения мультсериала «Простоквашино», чем натравила на себя гнев писателя Эдуарда Успенского, который пожаловался на «Союзмультфильм» в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату и пообещал подать в суд, отмечает РБК.

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