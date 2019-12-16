Волгоградская учительница отрезала челку школьнику

В волгоградском городе Палласовка учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку.

Инцидент произошел во время урока. 14-летний подросток поспорил с преподавателем, после чего женщина подошла к нему с ножницами и обрезала часть волос. Как заявил подросток, педагог насмехалась над его внешним видом и громко комментировала свои действия.

Мать школьника считает это унижением ребенка. По словам директора школы, учительница является большим профессионалом, который заботится о своих учениках.

Педагог отстранена от работы на время учебной проверки, сообщают «Известия».

В ноябре в воронежской школе №99 учитель физкультуры запер шестиклассников в раздевалке за опоздание на урок. Дети были взаперти, пока их родители не дозвонились до охранника учреждения.

Как сообщает местное издание «МОЕ! Online» со ссылкой на родителей учеников, школьники просидели в раздевалке около получаса. Детей, которые пытались выбраться из заперти, физрук «запихивал в помещение силой» и приказывал не рассказывать о происходяшем родителям.

Дети не послушались и сообщили о ситуации. В итоге одна из обеспокоенных родительниц сообщила об учительском произволе охраннику, и дети были освобождены.

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