Воинскую часть Шамсутдинова в Забайкалье расформируют

Воинскую часть Шамсутдинова в Забайкалье расформируют

Фото: Воинские части России

До конца года будет расформирована воинская часть, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Отец срочника уверен, что это затруднит работу следствия.

Источник в Минобороны сообщил РБК, что воинскую часть 54160 в Забайкальском крае расформируют, а на ее месте будет дислоцирована другая часть Восточного военного округа.

Ранее об этом агентству Ura.ru сообщил отец убившего восемь сослуживцев солдата Салим Шамсутдинов. Он узнал о роспуске воинской части от знакомой женщины из Забайкалья. Мужчина озадачен, как теперь следователи будут работать со свидетелями.

Напомним, 25 октября в поселке Горном Читинского района рядовой открыл огонь по сослуживцам, убив восемь человек. Во время дачи показаний он признался, что в тот день лейтенант угрожал ему изнасилованием.

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