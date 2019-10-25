300 военных из Чечни прибыли в Сирию для отвода курдов от границ

300 военных из Чечни прибыли в Сирию для отвода курдов от границ

https://pixabay.com

В Сирию из Чечни направили 300 военнослужащих – они помогут отвести курдов от турецкой границы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

К операции в Сирии привлечены наиболее подготовленные военнослужащие. Они вылетели из аэродрома в Северной Осетии и уже прибыли в САР.

В ближайшее время полицейские приступят к выполнению задач. Им предстоит обеспечивать безопасность населения, патрулировать районы и помогать в выводе курдов на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Как пишет «Интерфакс», из России на авиабазу Хмеймим доставят более 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» - на них полиция будет выполнять поставленные цели.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган согласовали меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке САР. Российской полиции отведена ключевая роль в выполнении договоренностей.

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