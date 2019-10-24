РФ может перебросить новую военную технику в Сирию

РФ может перебросить новую военную технику в Сирию

discred.ru

Россия может направить в Сирию еще один батальон военной полиции. Также планируется переброска легкой бронетехники в рамках реализации российско-турецких договоренностей о стабилизации обстановки на северо-востоке сирийских территорий.

Тех сил военной полиции, которые находятся в настоящий момент в Сирии, вполне достаточно для ведения патрулирования зон деэскалации в уже освобожденных провинциях. Однако для патрулирования между курдскими формированиями и протурецкими силами на линии разграничения необходимо усиление.

Также для разведки и мониторинга ситуации российским войскам дополнительно отправят беспилотные летательные аппараты, пишет «Лента.Ру».

Военная полиция Вооруженных сил России начала патрулирование передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от города Манбидж, который ранее в октябре перешел под контроль Дамаска.

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