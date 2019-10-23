Российские военные несут патруль в Сирии

Военная полиция Вооруженных сил России начала патрулирование передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от города Манбидж, который ранее в октябре перешел под контроль Дамаска.

Ранее этот район патрулировали американцы, однако они ушли из-за начала турецкой силовой операции. Сирийская армия заняла Манбидж, чтобы не допустить дальнейшего продвижения турецких войск вглубь Арабской Республики, пишет «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сирийским коллегой Башаром Асадом и сообщил ему об итогах встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.