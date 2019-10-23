Путин провел разговор с Асадом по итогам встречи с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сирийским коллегой Башаром Асадом и сообщил ему об итогах встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. В нем Владимир Путин подчеркнул, что в итоге главной задачей является восстановление территориальной целостности Сирии, а также продолжение совместных политических усилий, в том числе работы в рамках Конституционного комитета.

Президент Асад заявил о своей полной поддержке результатов работы и поблагодарил Владимира Путина, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом оценил ситуацию в Сирии.

«Ситуация в регионе очень острая, мы это все видим, понимаем, я думаю, наша встреча сегодняшняя, наши консультации очень востребованы», - сказал Владимир Путин.