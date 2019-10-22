Владимир Путин назвал ситуацию в Сирии острой

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом оценил ситуацию в Сирии.

«Ситуация в регионе очень острая, мы это все видим, понимаем, я думаю, наша встреча сегодняшняя, наши консультации очень востребованы», - сказал Владимир Путин.

О решении провести переговоры на высшем уровне было объявлено 15 октября во время телефонного разговора лидеров. Причем для этого Реджепу Эрдогану пришлось отменить свой залпланированный визит в Японию на интронизацию нового императора.

В рамках встречи Москва рассчитывает получить информацию о планах Турции на северо-востоке Сирии, пишет «РИА Новости».

Накануне Эрдоган заявил, что в том случае, если США не выполнят договорённости по отводу курдских сил из зоны безопасности, Анкара возобновит операцию на севере Сирии.