Эрдоган пригрозил возобновлением «Источника мира» в Сирии

В том случае, если США не выполнят договорённости по отводу курдских сил из зоны безопасности, Турция возобновит операцию на севере Сирии.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который во вторник в Сочи встретится со своим коллегой Владимиром Путиным, у США есть ровно 120 часов на то, чтобы выполнить эти обещания, пишет «Коммерсант».

Эрдоган отметил, что с 9 октября в ходе операции «Источник мира» были «нейтрализованы 775 террористов».

Он сообщил, что погибли семеро турецких военных, 79 бойцов оппозиционной Сирийской национальной армии и 20 мирных жителей Турции.

Ранее сообщалось, что Анкара может сократить количество американских военных на военной базе на территории Турции. Именно так Анкара может ответить на санкции Вашингтона.

Турция готовит пакет ограничительных мер, включая экономические и политические шаги против США. И главным ответом может стать ограничение военного персонала в Инджирлике.