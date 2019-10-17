Турки подготовили жесткий ответ на действия США

Анкара может сократить количество американских военных на военной базе на территории Турции. Именно так Анкара может ответить на санкции Вашингтона.

Турция готовит пакет ограничительных мер, включая экономические и политические шаги против США. И главным ответом может стать ограничение военного персонала в Инджирлике.

Ранее Вашингтон объявил введение санкций против турецких министерств обороны и энергетики, а также персонально против глав этих ведомств. Дональд Трамп также заявил, что намерен вернуть 50-процентные ввозные пошлины на турецкую сталь. Этот шаг может сильно ударить по турецкой экономике, напоминают «Известия».

На такое ограничение военного контингента на авиабазе Инджирлик может стать вполне логичным шагом. База находится под суверенитетом Турции.

9 октября турецкие военные вошли в Сирию для проведения операции «Источник мира». Начало военных действий осудили во многих столицах, в том числе и в Вашингтоне.