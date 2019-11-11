Военные завершают строительство водопровода в Крыму

В Крыму военные заканчивают прокладывать магистральный водопровод для круглосуточной подачи воды в поселок Перевальное в Симферопольском районе.

Начальник направления департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ полковник Александр Кучеренкозаявил, что «Военнослужащие отдельного трубопроводного батальона Южного военного округа проложили 30 километров полевого магистрального водопровода для круглосуточной подачи воды в поселок Перевальное Симферопольского района Республики Крым».

По словам Александр Кучеренко, водопровод начали строить после того, как глава Крыма Сергей Аксенов обратился с такой просьбой к министру обороны РФ Сергею Шойгу, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что более 12 тысяч билетов по всей России продано на первые поезда, которые поедут через Керченский пролив в Крым и обратно.

Читайте нас в мобильном приложении