Военные завершают строительство водопровода в Крыму
В Крыму военные заканчивают прокладывать магистральный водопровод для круглосуточной подачи воды в поселок Перевальное в Симферопольском районе.
Начальник направления департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ полковник Александр Кучеренкозаявил, что «Военнослужащие отдельного трубопроводного батальона Южного военного округа проложили 30 километров полевого магистрального водопровода для круглосуточной подачи воды в поселок Перевальное Симферопольского района Республики Крым».
По словам Александр Кучеренко, водопровод начали строить после того, как глава Крыма Сергей Аксенов обратился с такой просьбой к министру обороны РФ Сергею Шойгу, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что более 12 тысяч билетов по всей России продано на первые поезда, которые поедут через Керченский пролив в Крым и обратно.
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