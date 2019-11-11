На поезда через Керченский пролив продано 12 тысяч билетов

Более 12 тысяч билетов по всей России продано на первые поезда, которые поедут через Керченский пролив в Крым и обратно.

По данным дирекции по обслуживанию пассажиров федерального госпредприятия «Крымская железная дорога», на утро 11 ноября продано 12 027 билетов.

Отмечается, что в Крыму на сегодняшний день продано 2344 билета пишет «Regnum».

Стоимость билета на поезд из Москвы до Симферополя в купе - от 2966 руб, места в вагоне СВ - 9552 руб, время в пути займет 33 часа. Из Санкт-Петербурга можно будет доехать до Севастополя за 43,5 часа, билет в плацкартном вагоне обойдется в 3500 руб, в купейном - в 3900 руб.

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