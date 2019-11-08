Из Москвы в Крым за 33 часа и 2996 рублей

В пятницу, 8 ноября, начинается продажа билетов на пассажирские поезда, которые будут курсировать по Крымскому мосту на материк и обратно.

Первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря. Выбор и оплата билетов станут возможными в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах компании перевозчика.

Стоимость билета на поезд из Москвы до Симферополя в купе - от 2966 руб, места в вагоне СВ - 9552 руб, время в пути займет 33 часа. Из Санкт-Петербурга можно будет доехать до Севастополя за 43,5 часа, билет в плацкартном вагоне обойдется в 3500 руб, в купейном - в 3900 руб.

Движение по железной дороге не будет зависеть от времени года и погоды. Транспортное сообщение с Россией положительно скажется на развитии региона, пишет «Российская газета».

Народные дипломаты из Норвегии намерены участвовать в открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. В одном из своих последующих визитов в Россию они хотят приехать в Крым на поезде.