Депутаты из Норвегии хотят в Крым на поезде

Депутаты из Норвегии хотят в Крым на поезде

postila.ru

Народные дипломаты из Норвегии намерены участвовать в открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. В одном из своих последующих визитов в Россию они намерены приехать в Крым на поезде.


По словам руководителя организации «Народная дипломатия. Норвегия» Хендрика Вебера, депутаты ждут, когда запустят железнодорожное сообщение. Также он отметил, что изменения в лучшую сторону в Крыму видны невооруженным взглядом, пишет «РИА Новости».

В настоящее время делегация из 22 общественников из США, Австралии и стран ЕС находится в Крыму с 30 сентября.

Как и обещали, движение поездов по Крымскому мосту начнётся в конце года. Об этом сказал министр транспорта России Евгений Дитрих.

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Теги:
Места: Россия, Крым
События: политика
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