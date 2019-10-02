Депутаты из Норвегии хотят в Крым на поезде

Народные дипломаты из Норвегии намерены участвовать в открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. В одном из своих последующих визитов в Россию они намерены приехать в Крым на поезде.



По словам руководителя организации «Народная дипломатия. Норвегия» Хендрика Вебера, депутаты ждут, когда запустят железнодорожное сообщение. Также он отметил, что изменения в лучшую сторону в Крыму видны невооруженным взглядом, пишет «РИА Новости».

В настоящее время делегация из 22 общественников из США, Австралии и стран ЕС находится в Крыму с 30 сентября.

Как и обещали, движение поездов по Крымскому мосту начнётся в конце года. Об этом сказал министр транспорта России Евгений Дитрих.