Поезда по Крымскому мосту запустят в срок
Как и обещали, движение поездов по Крымскому мосту начнётся в конце года. Об этом сказал министр транспорта России Евгений Дитрих, который прибыл с инспекцией на полуостров.
Пока неизвестно, кто будет оператором железнодорожных перевозок, но сообщение должно начаться 9-10 декабря.
Продажа билетов стартует раньше. Вокзал Севастополя обновлён и уже принимает пригородные поезда. Также будет проработана транспортная логистика внутри города, чтобы жителям и гостям было удобно добираться, так как пассажиропоток ожидается большой, пишет «ТАСС».
Напомним, Крымский мост является самым длинным в России и Европе. Его протяженность составляет 19 км, конструкция является сейсмоустойчивой и не потребует ремонта на протяжении 100 лет.
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