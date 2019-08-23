Поезда по Крымскому мосту запустят в срок

Как и обещали, движение поездов по Крымскому мосту начнётся в конце года. Об этом сказал министр транспорта России Евгений Дитрих, который прибыл с инспекцией на полуостров.

Пока неизвестно, кто будет оператором железнодорожных перевозок, но сообщение должно начаться 9-10 декабря.

Продажа билетов стартует раньше. Вокзал Севастополя обновлён и уже принимает пригородные поезда. Также будет проработана транспортная логистика внутри города, чтобы жителям и гостям было удобно добираться, так как пассажиропоток ожидается большой, пишет «ТАСС».

Напомним, Крымский мост является самым длинным в России и Европе. Его протяженность составляет 19 км, конструкция является сейсмоустойчивой и не потребует ремонта на протяжении 100 лет.