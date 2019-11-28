Военные стран ОДКБ примут участие в параде Победы
Военные стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.
Также президент России Владимир Путин отметил, что ожидает глав государств-участниц ОДКБ на торжественных мероприятиях в Москве.
По словам российского лидера, также согласован подробный план, который предусматривает проведение памятных, социальных и культурно-просветительских мероприятий во всех странах-участницах ОДКБ к 75-й годовщине Победы, пишет «Regnum».
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 9 мая в 2020 году.
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