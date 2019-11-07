Дональд Трамп может приехать в Москву на 9 мая
В Вашингтоне с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 9 мая в 2020 году.
По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, американский лидер приглашен президентом России Владимиром Путиным посетить Москву в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы. Это приглашение было воспринято с интересом.
При этом дипломат подчеркнул, что Москве неизвестно о планах американского лидера на эту дату, пишут «Russia Today».
Ранее сообщалось, что президент Молдавии Игорь Додон приедет в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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