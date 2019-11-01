Президент Молдавии приедет на 9 мая в Москву

Президент Молдавии Игорь Додон приедет в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Он также посетит предновогодний неформальный саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге 20 декабря, сообщают «Известия».

Встречи президентов России и Молдавии проходят регулярно. В 2017 году Игорь Додон также приезжал на празднование победы в Москву.

Кремль также направил Дональду Трампу официальное приглашение на празднование юбилея Победы в Великой отечественной войне 9 мая 2020 года.