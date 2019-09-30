Военные самолеты США замечены у берегов Крыма

Возле берегов Крыма были замечены самолёты американских ВМС. Об этом сообщает мониторинговый проект PlaneRadar.



Над акваторией Чёрного моря находился противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon. В небо он поднялся с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и около полудня приступил к разведке, несколько раз облетев окрестности южного и юго-западного побережья Крыма.



У российской границы судно провело около двух часов, пишет «РИА Новости».



Кроме этого радиоразведчик Lockheed ЕР-3Е Orion, взлетевший с полигона Суда-Бей в Греции, провел разведку вблизи западных границ полуострова.



Американские военные самолеты часто проводят разведку у берегов российского полуострова. Минобороны призвало США отказаться от подобных действий, чтобы не накалять обстановку. Однако Пентагон ответил на это отказом.

Ранее у российских западных границ были замечены два самолета ВВС Великобритании. Радиоразведчик пролетел вдоль границ Ленинградской и Псковской областей.