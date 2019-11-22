Военные базы США беззащитны перед РФ и Китаем

В случае войны в будущем Россия и Китай смогут использовать новые технологии для атак по американским военным базам логистическим центрам даже на территории США.

Прогресс в аэрокосмической сфере, робототехнике, 3D-печати и наноматериалах позволяет создавать новые классы ракет и смертоносных беспилотников (БПЛА), которые отличаются малозаметностью, большим радиусом действия и способностью нести очень мощные боеголовки.

В США признают, что их способ ведения войны устарел. Страна не готова к тому, чтобы быстро реагировать, если Россия и КНР решат задействовать множество ракет и беспилотников, чтобы те уничтожали инфраструктуру, склады и военную технику на американских базах.

Большинство военных объектов в США имеют слабую противоракетную защиту. Авиация и военные корабли часто просто стоят на открытом воздухе друг рядом с другом.

Поэтому предлагается размещать пусковые установки и боевые БПЛА в союзных странах, максимально близко к границам России и Китая, пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-57 по многим показателям превосходит аналогичные боевые машины стран НАТО и США, он отличается высокой маневренностью и способностью нести высокоэффективные системы вооружения и вести боевые действия в режиме сверхзвукового полета.

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