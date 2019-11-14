Китайские СМИ рассказали о преимуществах российского СУ-57

Китайские СМИ рассказали о преимуществах российского СУ-57

фото: Topwar.ru

Китайское издание Sina восхитилось боеспособностью и техническими характеристиками российского истребителя пятого поколения СУ-57.

В издании отмечают, что российский истребитель по многим показателям превосходит аналогичные боевые машины стран НАТО и США. Су-57 может лететь со сверхзвуковой скоростью, не задействуя форсажную камеру.

Также российский истребитель отличается высокой маневренностью и способностью нести высокоэффективные системы вооружения и вести боевые действия в режиме сверхзвукового полета.

Автор статьи выразил мнение, что СУ-57 может вызывать восхищение и зависть со стороны военных и специалистов США, пишет «РИА Новости».

Благодаря большой дальности полета и гиперзвуковой ракете Х-47М2 «Кинжал» истребитель способен поражать морские цели на удалении свыше 4700 километров. Большой перечень высокотехнологичных характеристик делает этот самолет уникальным, а потому востребованным. Большой интерес к самолету проявили Алжир, Вьетнам, Индия, Китай и Турция.

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