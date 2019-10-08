Как горячие пирожки: нашелся еще один покупатель СУ-57

Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Сообщение о возможной продаже боевых самолетов в Индокитай появились на фоне быстро развивающегося военно-технического сотрудничества между двумя странами.

В настоящее время основу боевой авиации Мьянмы составляют российские легкие истребители МиГ-29. Но программой модернизации ВВС страны предусмотрено появление новых, тяжелых истребителей. В прошлом году у России были куплены шесть Су-30СМ.

Однако приобретение Су-57 позволило бы стране держать под контролем и Японию, и другие страны Юго-Восточной Азии, пишет Лента.ру.

Благодаря большой дальности полета и гиперзвуковой ракете Х-47М2 «Кинжал» истребитель способен поражать морские цели на удалении свыше 4700 километров. Большой перечень высокотехнологичных характеристик делает этот самолет уникальным, а потому востребованным. Большой интерес к самолету проявили Алжир, Вьетнам, Индия, Китай и Турция.

Соединенные Штаты в курсе сообщений о возможных поставках Турции российских самолетов Су-35 и Су-57. Однако не перестанут призывать Анкару закупать американскую технику.