США уговаривает Турцию покупать американское оружие

Соединенные Штаты в курсе сообщений о возможных поставках Турции российских самолетов Су-35 и Су-57. Однако не перестанут призывать Анкару закупать американскую технику.

«Но, конечно, Турция независимая страна, которая может самостоятельно принимать решения. Но мы готовы к партнерству с ними по этому поводу», — сказал заместитель министра обороны США Джон Руд на мероприятии, посвященном ПРО.

Также Джон Руд сказал, что Америка хотела бы призвать турецких партнеров приобретать военную технику, произведенную в США, которая обладает оперативной совместимостью с системами, которые уже развернуты в этой стране, пишет «РИА Новости».

По словам министра обороны США Марка Эспера, Анкара не сможет рассчитывать одновременно на поставки от двух стран. Таким образом, Штаты шантажируют президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.