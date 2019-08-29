Турцию заставляют выбрать между Россией и США

Турции необходимо решить дилемму и выбрать между С-400 и F-35. Такое условие Пентагон поставил перед властями Анкары.

По словам министра обороны США Марка Эспера, Анкара не сможет рассчитывать одновременно на поставки от двух стран. Таким образом, Штаты шантажируют президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишут РБК.

Ранее министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу обратился к Вашингтону с требованием поставить его стране истребители, за которые уже было заплачено $1,4 млрд. Иначе, по словам дипломата, республике придется искать альтернативу.

Ранее на полях Международного авиакосмического салона в Жуковском (МАКС-2019) Эрдоган заинтересовался покупкой у Москвы самолётов пятого поколения Су-57. Турецкий лидер стал первым зарубежным лидером, которого подпустили к Су-57.