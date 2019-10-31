Военная полиция РФ начала патрулирование в Сирии

Российская военная полиция в Сирии выдвигается на маршрут совместного с турецкой стороной патрулирования.

По словам офицера военной полиции ВС РФ Ивана Жукова, маршрут сложный, так как проложен таким образом, что город Кобани объезжается по проселочным дорогам. Сделано это для того чтобы военная колонна с таким количеством техники не входила в населенный пункт, пишет «РИА Новости».

Патруль состоит из трех бронеавтомобилей «Тигр» и одного БТР. Протяженность маршрута составляет 160 километров. Он пройдет вдоль сирийско-турецкой границы и не будет отдаляться от нее дальше 10 километров.

Ранее сообщалось, что в Сирию из Чечни направили 300 военнослужащих – они помогут отвести курдов от турецкой границы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.