Военкомат скрыл склонность к суициду у «благовещенского стрелка»

В призывной комиссии знали о склонности к суициду у 19-летнего студента Даниила Засорина, который устроил стрельбу в колледже, но не предупредили о ней учебное заведение. Об этом сообщил замгенпрокурора России Игорь Ткачев.

По его словам, в комиссии сослались на ведомственные документы, которые запрещают разглашать эти данные. Ткачев пообещал проверить работу военных комиссариатов.

После анализа работы учебных заведений прокуратура недовольна качеством организации обучения и профподготовкой психологов. Ведомство нашло нарушения и со стороны частных охранных организаций, которые принимают людей без квалификации и подготовки, пишет РИА Новости.

Напомним, 14 ноября студент открыл стрельбу в строительном колледже. Погиб один человек, трое были ранены. Сам Засорин покончил с собой. Причиной стрельбы называли издевательства со стороны группы парней.



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