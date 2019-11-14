Над стрелявшим в колледже Благовещенска студентом издевались
Студент, открывший стрельбу в строительном колледже Благовещенска, подвергался издевательствам. Об этом рассказал первокурсник находящегося по соседству аграрного колледжа, имеющий общих знакомых со стрелявшим.
«В группе его гнобили», - заявил он.
По его словам, выстрелы начались еще на улице. Из-за стрельбы эвакуировали студентов соседнего колледжа, пишет РИА НОВОСТИ.
Ранее в полиции заявили, что причиной стрельбы был конфликт между сверстниками.
Напомним, студент устроил стрельбу в учебном заведении Благовещенска из охотничьего ружья Иж-81. При этом он выгнал из аудитории преподавательницу. Она успела добежать до ближайшего магазина, откуда вызвала полицию. По предварительным данным, погибли два человека.
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