Над стрелявшим в колледже Благовещенска студентом издевались

Студент, открывший стрельбу в строительном колледже Благовещенска, подвергался издевательствам. Об этом рассказал первокурсник находящегося по соседству аграрного колледжа, имеющий общих знакомых со стрелявшим.

«В группе его гнобили», - заявил он.

По его словам, выстрелы начались еще на улице. Из-за стрельбы эвакуировали студентов соседнего колледжа, пишет РИА НОВОСТИ.

Ранее в полиции заявили, что причиной стрельбы был конфликт между сверстниками.

Напомним, студент устроил стрельбу в учебном заведении Благовещенска из охотничьего ружья Иж-81. При этом он выгнал из аудитории преподавательницу. Она успела добежать до ближайшего магазина, откуда вызвала полицию. По предварительным данным, погибли два человека.

Читайте нас в мобильном приложении