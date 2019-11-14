Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска
В Благовещенске студент Амурского строительного колледжа устроил стрельбу в учебном заведении.
Молодой человек открыл огонь на третьем этаже.
В результате ранения получили два его однокурсник. После этого открывший огонь покончил с собой.
В настоящее время здание колледжа оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, которые работают на месте происшествия, сообщает телеграмм-канал «112».
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