Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска

В Благовещенске студент Амурского строительного колледжа устроил стрельбу в учебном заведении.

Молодой человек открыл огонь на третьем этаже.

В результате ранения получили два его однокурсник. После этого открывший огонь покончил с собой.

В настоящее время здание колледжа оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, которые работают на месте происшествия, сообщает телеграмм-канал «112».

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