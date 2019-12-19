У водителя улетевшего в обрыв автобуса была эпилепсия

Следствие завершило расследование уголовного дела о гибели четырех человек в аварии с участием туристического автобуса под Новороссийском летом 2019 года.

По словам главы следственного управления СКР по Краснодарскому краю Вадима Бугаенко, в ходе следствия выяснилось,что водитель автобуса страдал эпилепсией. Это значит, что он не мог управлять транспортным средством, однако решил скрыть этот факт.

Бугаенко также отметил, что в крови водителя нашли препарат, который способен вызывать кратковременную потерю памяти.

«У нас есть все основания утверждать, что в момент ДТП водитель находился под действием этого лекарственного препарата, что также трактуется как медикаментозное опьянение», — рассказал он «Интерфаксу».

Напомним, авария произошла вечером 7 августа в районе поселка Верхнебаканский недалеко от Новороссийска. Экскурсионный автобус превысил допустимую скорость движения и не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Touareg, имевшему преимущество. После столкновения автобус и автомобиль перевернулись и сорвались в обрыв.

В результате ДТП от полученных травм трое пассажиров автомобиля, в том числе двое детей, скончались на месте. Спустя пять дней в Краснодарской краевой детской больнице от тяжелых травм скончалась четырехлетняя девочка, находившаяся в салоне внедорожника.

Водитель автобуса, по ходатайству следствия, был арестован.

Ранее ДТП в Сочи унесло жизни четырех человек.

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