ДТП в Сочи унесло жизни четырех человек

Смертельное ДТП с двумя автомобилями произошло в Сочи.

В результате автоаварии погибли четыре человека, еще один пострадал. Столкновение Volkswagen Polo и Range Rover произошло в районе 20-го километра автодороги Адлер–Альпика-Сервис в Красной Поляне. Водитель Volkswagen выехал на «встречку» и врезался в Range Rover.

В результате аварии на месте ДТП скончались водитель и три пассажира Volkswagen. Госпитализирован водитель Range Rover, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, число дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями-иностранцами в России, третий год подряд растет на 6%.

С начала уходящего года таких автоаварий произошло более 8,8 тыс. Ситуация усугубляется отсутствием в российском законодательстве механизма привлечения иностранцев к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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