Водителей проверят на хронический алкоголизм

Россияне, желающие получить автомобильные права или вернуть их после лишения, должны будут пройти новый медицинский тест. Теперь необходимо будет сдавать анализ на наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина — маркера, указывающего на хронический алкоголизм.

В случае если анализ даст положительный результат, гражданина отправят в наркологический диспансер. Соответствующий приказ, принят Минздравом и находится на регистрации в Минюсте.

Также водителей обяжут сдавать мочу на анализ в форме экспресс-теста, который выявит употребление амфетамина, каннабиноидов, опиатов, кокаина, метадона, барбитурата, пишет «Лента.Ру».

Введение нового обязательного теста, как считают эксперты, приведет к подорожанию медсправки, а также к росту предложения их на черном рынке.

Ранее сообщалось, что автовладельцам в скором времени, не нужно будет возить с собой пластиковую карточку водительского удостоверения. Вместо неё при необходимости всегда можно предъявить электронную копию прав со смартфона.