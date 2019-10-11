Водителей проверят на хронический алкоголизм

Водителей проверят на хронический алкоголизм

kaliningrad.kp.ru

Россияне, желающие получить автомобильные права или вернуть их после лишения, должны будут пройти новый медицинский тест. Теперь необходимо будет сдавать анализ на наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина — маркера, указывающего на хронический алкоголизм.

В случае если анализ даст положительный результат, гражданина отправят в наркологический диспансер. Соответствующий приказ, принят Минздравом и находится на регистрации в Минюсте.

Также водителей обяжут сдавать мочу на анализ в форме экспресс-теста, который выявит употребление амфетамина, каннабиноидов, опиатов, кокаина, метадона, барбитурата, пишет «Лента.Ру».

Введение нового обязательного теста, как считают эксперты, приведет к подорожанию медсправки, а также к росту предложения их на черном рынке.

Ранее сообщалось, что автовладельцам в скором времени, не нужно будет возить с собой пластиковую карточку водительского удостоверения. Вместо неё при необходимости всегда можно предъявить электронную копию прав со смартфона.

Новости по теме
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!