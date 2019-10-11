Водителей проверят на хронический алкоголизм
Россияне, желающие получить автомобильные права или вернуть их после лишения, должны будут пройти новый медицинский тест. Теперь необходимо будет сдавать анализ на наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина — маркера, указывающего на хронический алкоголизм.
В случае если анализ даст положительный результат, гражданина отправят в наркологический диспансер. Соответствующий приказ, принят Минздравом и находится на регистрации в Минюсте.
Также водителей обяжут сдавать мочу на анализ в форме экспресс-теста, который выявит употребление амфетамина, каннабиноидов, опиатов, кокаина, метадона, барбитурата, пишет «Лента.Ру».
Введение нового обязательного теста, как считают эксперты, приведет к подорожанию медсправки, а также к росту предложения их на черном рынке.
Ранее сообщалось, что автовладельцам в скором времени, не нужно будет возить с собой пластиковую карточку водительского удостоверения. Вместо неё при необходимости всегда можно предъявить электронную копию прав со смартфона.
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