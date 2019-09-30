В России появятся электронные водительские права

В России появятся электронные водительские права

v-kurse.ru

Автовладельцам в скором времени не нужно будет возить с собой пластиковую карточку водительского удостоверения. Вместо неё при необходимости всегда можно предъявить электронную копию прав со смартфона.

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников подчеркнул, что в ведомстве уже разрабатывается система электронных водительских прав. Они станут альтернативой обычным удостоверениям.

При этом Черников отметил, в случае необходимости выезда за границу или по желанию пластиковое водительское удостоверение можно будет оформить в обычном виде, как это происходит в настоящее время, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что владельцы машин смогут получать номера двумя способами: в регистрационном подразделении ГИБДД или напрямую у изготовителя. Специализированные организации и их должностные лица будут ответственны за искажение данных, а также нарушение порядка госрегистрации.

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Места: Россия
События: общество
Организации: ГИБДД
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