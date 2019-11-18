Водитель зарезал пешехода в Мытищах за переход на красный свет

В Мытищах водитель легковушки зарезал из окна переходившего дорогу в неположенном месте пешехода. 68-летний мужчина оформил явку с повинной.

Инцидент произошел 16 ноября. Конфликт случился на пешеходном переходе – 43-летний мужчина хотел перейти дорогу на красный свет.

Это разозлило водителя – он взялся за нож и ударил пешехода. Ранение пришлось в шею, пешеход погиб на месте.

68-летнему водителю предъявлено обвинение в убийстве, передает телеканал «360». Он написал явку с повинной. 18 ноября мужчину арестовали.

Ранее судебные приставы в Омске арестовали машину автолюбителя за 177 штрафов.

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