Водитель зарезал пешехода в Мытищах за переход на красный свет
В Мытищах водитель легковушки зарезал из окна переходившего дорогу в неположенном месте пешехода. 68-летний мужчина оформил явку с повинной.
Инцидент произошел 16 ноября. Конфликт случился на пешеходном переходе – 43-летний мужчина хотел перейти дорогу на красный свет.
Это разозлило водителя – он взялся за нож и ударил пешехода. Ранение пришлось в шею, пешеход погиб на месте.
68-летнему водителю предъявлено обвинение в убийстве, передает телеканал «360». Он написал явку с повинной. 18 ноября мужчину арестовали.
Ранее судебные приставы в Омске арестовали машину автолюбителя за 177 штрафов.
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