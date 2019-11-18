Судебные приставы арестовали автомобиль за 177 штрафов ГИБДД

Судебные приставы арестовали машину автолюбителя в счет погашения штрафов за неоднократное нарушение правил дорожного движения.

Житель Омска, 43-летний мужчина за год получил 177 штрафов на сумму 103 тысячи рублей. При этом автолюбитель отказывается от уплаты, аргументируя это тем, что все штрафы якобы отменят из-за грядущих изменений в законодательстве. Однако Федеральный закон «Об исполнительном производстве» гласит, что задолженность надо погасить в установленный для добровольного исполнения срок, который в данном случае уже истек.

Приставы разыскали автомобиль злостного нарушителя и арестовали его. Машину оценят и продадут в счет погашения долга.

Выяснилось также, что мужчина не оплачивал коммунальные услуги и налоги, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что российские автомобилисты стали тратить больше денег на оплату штрафов. Средний платеж за нарушение правил дорожного движения за год увеличился с 496 рублей до 531 рубля.

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