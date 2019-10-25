Россияне стали больше тратить на оплату штрафов

Россияне стали больше тратить на оплату штрафов

kubnews.ru

Российские автомобилисты стали тратить больше денег на оплату штрафов. Средний платеж за нарушение правил дорожного движения за год увеличился с 496 рублей до 531 рубля.

Больше всего в России автомобилисты платят за штрафы в Москве (582 руб.), Красноярске (579 руб.) и Самаре (531 руб.). А меньше всего этот показатель в Волгограде (436 руб.), Омске (449 руб.) и Нижнем Новгороде (453 руб.). Возможно, что жители этих городов чаще других используют 50% скидку в течение первых двадцати дней после вынесения постановления о штрафе, пишут «Известия».

При этом инициативу российского депутата поощрять водителей за сообщение о нарушителях ПДД не поддержали в Госдуме. Там предполагают, что введение подобной инициативы станет для россиян новым видом заработка.

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