Россияне стали больше тратить на оплату штрафов

Российские автомобилисты стали тратить больше денег на оплату штрафов. Средний платеж за нарушение правил дорожного движения за год увеличился с 496 рублей до 531 рубля.

Больше всего в России автомобилисты платят за штрафы в Москве (582 руб.), Красноярске (579 руб.) и Самаре (531 руб.). А меньше всего этот показатель в Волгограде (436 руб.), Омске (449 руб.) и Нижнем Новгороде (453 руб.). Возможно, что жители этих городов чаще других используют 50% скидку в течение первых двадцати дней после вынесения постановления о штрафе, пишут «Известия».

При этом инициативу российского депутата поощрять водителей за сообщение о нарушителях ПДД не поддержали в Госдуме. Там предполагают, что введение подобной инициативы станет для россиян новым видом заработка.