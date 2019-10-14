Россиянам не дадут заработать на стукачестве в ГИБДД

Инициативу российского депутата поощрять водителей за сообщение о нарушителях ПДД не поддержали в Госдуме. Там предполагают, что введение подобной инициативы станет для россиян новым видом заработка.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов заявил телеканалу «360», что идея содержит «элемент стукачества», кроме того уже существует достаточно наказаний для нарушителей.

Он допустил подачу жалоб при вопиющем несоблюдении ПДД. Депутат считает, что инициативу нельзя превращать в способ заработка.

Вице-президент Национального союз автомобилистов Ян Хайцеэр предположил, что водители станут злоупотреблять этим, а ГИБДД «захлебнется» в подобных обращениях.

Напомним, депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил сообщать через портал Госуслуг о нарушениях, а очевидцев поощрять денежно.