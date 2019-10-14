Россиянам не дадут заработать на стукачестве в ГИБДД

Россиянам не дадут заработать на стукачестве в ГИБДД

barnaul.org

Инициативу российского депутата поощрять водителей за сообщение о нарушителях ПДД не поддержали в Госдуме. Там предполагают, что введение подобной инициативы станет для россиян новым видом заработка.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов заявил телеканалу «360», что идея содержит «элемент стукачества», кроме того уже существует достаточно наказаний для нарушителей.

Он допустил подачу жалоб при вопиющем несоблюдении ПДД. Депутат считает, что инициативу нельзя превращать в способ заработка.

Вице-президент Национального союз автомобилистов Ян Хайцеэр предположил, что водители станут злоупотреблять этим, а ГИБДД «захлебнется» в подобных обращениях.

Напомним, депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил сообщать через портал Госуслуг о нарушениях, а очевидцев поощрять денежно.

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!