Перечислены условия для отмены штрафов ГИБДД с камер

Госавтоинспекция направила в регионы указание по работе с дорожными камерами. В нем перечислены случаи, при которых штрафы с камер выносить не должны.

Так, запрещено назначать штрафы в непогоду, когда фотографии получаются некачественными, а также при отсутствии табличек «Фотовидеофиксация». Среди других случаев, когда камеры нужно выключать, а снимки не должны браться во внимание, - это многократные жалобы на неточность их работы, отключение светофоров или проведение дорожных работ.

В МВД подтвердили, что указания разослали в регионы. Поводом стали выявленные в ходе анализа в 2018-2019 годах проблемные аспекты. Проверка показала, что 25% всех фотоматериалов нельзя использовать при вынесении постановлений о взыскании штрафа.

Эксперты поддержали инициативу ГИБДД, но отметили, что документ не имеет юридической силы, а значит отменить штрафы нельзя, пишет «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось о способе не платить штрафы ГИБДД.