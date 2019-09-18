Есть способ не платить штрафы ГИБДД

Россияне смогут не выплачивать штрафы ГИБДД после прохождения процедуры личного банкротства. Такую инициативу уже рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Таким образом, этот законопроект расширит перечень ситуаций, при которых налоговые недоимки списывают. После вступления поправок в силу к ним отнесут и банкротство физических лиц.

Надо отметить, что банкротство подразумевает жесткий аудит имущества гражданина. В ходе такой процедуры с россиянина могут взыскать все возможное в счет погашения долгов, при этом от уплаты оставшейся части долга его освободят.

По данным Судебного департамента за год были признаны банкротами 41,8 тысячи граждан. После всех процедур с банкротов было списано 153,7 миллиарда долговых рублей. При этом дела 18,5 тысячи были закрыты из-за полного отсутствия имущества, то есть кредиторам не удалось получить ни копейки, пишет Лента.ру.

Ранее российское правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, в тех случаях, если в машине находятся несовершеннолетние.