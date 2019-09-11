Наказание за нарушение ПДД хотят ужесточить

Российское правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, в тех случаях, если в машине находятся несовершеннолетние. Об этом говорится в сообщении пресс-службы

кабинета министров.

Срок исполнения данного поручения - 31 марта 2020 года.

Фиксировать нарушения недобросовестных автовладельцев будут с помощью фото- и видеокамер. Такие комплексы также смогут регистрировать проезд на красный свет и по обочине, пересечение стоп-линий и нарушения скоростного режима, пишет Russia Today.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в Москве начнут штрафовать за выезд на «вафельную» разметку на перекрестках. Об этом рассказали в ГИБДД столицы и «Центре организации дорожного движения» (ЦОДД).

Штрафы будут выноситься на основании данных камер. Они делают четыре обзорных снимка нарушения с указанием даты и времени, траектории движения автомобиля и работы светофора.