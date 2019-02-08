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Ловля за выезд на «вафельницу» начнется с марта в Москве

Ловля за выезд на «вафельницу» начнется с марта в Москве

С 1 марта в Москве начнут штрафовать за выезд на «вафельную» разметку на перекрестках. Об этом рассказали в ГИБДД столицы и «Центре организации дорожного движения» (ЦОДД).

Штрафы будут выноситься на основании данных камер. Они делают четыре обзорных снимка нарушения с указанием даты и времени, траектории движения автомобиля и работы светофора.

Наказание грозит в случае, если машина находится на перекрестке более пяти секунд и создает помеху для движения других траспортных средств. Видеоролик можно будет посмотреть в ГИБДД в случае обжалования штрафа, пишет «Коммерсантъ».

В ЦОДД уверены, что такая мера улучшит движение на загруженных перекрестках, сократит задержку транспорта в часы пик. Там напомнили, что разметка нанесена год назад и водители должны были привыкнуть к ней.

28 апреля 2018 года вступили в силу новые ПДД, согласно которым запрещен въезд в зону на перекрестке, обозначенную желтыми пересекающимися линиями. Штраф за нарушение требования составляет 1 тыс. рублей. Сейчас «вафельная» разметка есть на 103 перекрестках Москвы.

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Теги:
Места: Москва
События: штрафы
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