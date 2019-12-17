Наркотики из Германии на 5,8 млрд рублей задержали во Внуково
В московском аэропорту Внуково изъяли крупную партию наркотических веществ метадон на сумму 5,8 млрд рублей. Наркотики привезли в Россию самолетом из Германии и разместили на складе временного хранения.
Сотрудники таможни заявили, что наркотики поступили из Германии и должны были попасть в Таджикистан. Отмечается, что вещество находилось в пластиковых бутылках. Выяснилось, что этикетки на них содержали ложную информацию.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере», пишет «РИА Новости».
В Госдуме выступили за ужесточение наказания за распространение наркотиков через телекоммуникационные сети. Речь идёт о 25 лет лишения свободы.
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