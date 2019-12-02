За продажу наркотиков хотят сажать на 25 лет

За продажу наркотиков хотят сажать на 25 лет

фото: Ru.freepik.com

В Госдуме выступили за ужесточение наказания за распространение наркотиков через телекоммуникационные сети. Речь идёт о 25 лет лишения свободы.

В письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева говорится о том, что продажи наркотиков в интернете и особенно в даркнете отследить намного сложнее. Именно там риск быть пойманным сегодня минимальный.

Сейчас объем продажи наркотиков в России растет, несмотря на принимаемые меры. Кроме того, именно в России сейчас находится «крупнейшая интернет-площадка в мире по продаже наркотиков», пишут «Известия».

Ранее Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность нарко-группировки, которая организовала интернет-магазин по сбыту запрещенных веществ. Задержаны семь курьеров, развозивших товар по регионам.

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