ФСБ изъяла 440 кг наркотиков из интернет-магазина

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность нарко-группировки, которая организовала интернет-магазин по сбыту запрещенных веществ. Задержаны семь курьеров, развозивших товар по регионам.

Операция проводилась на территории Московской, Тверской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и еще нескольких областей. Из незаконного оборота было изъято 440 кг наркотических веществ. Их рыночная стоимость достигает 650 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела о незаконном сбыте наркотиков. Все известные члены преступной группировки помещены в СИЗО, пишет «Российская Газета».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.

Читайте нас в мобильном приложении