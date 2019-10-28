Владимир Путин потребовал ужесточить борьбу с наркотиками

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.

В действующем законодательстве предусмотрена лишь административная ответственность за пропаганду наркотиков. Максимальное наказание в виде штрафа за такие деяния для россиян составляет до 5 тысяч рублей.

Владимир Путин считает необходимым ввести ответственность за склонение к употреблению наркотиков в Сети. При этом правоохранительные органы должны вовремя пресекать распространение запрещенной информации, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что преступления под действием наркотиков в России сократились. Эта тенденция последних трёх лет.