Наркоманы стали меньше совершать преступлений
Преступления под действием наркотиков в России сократились. Эта тенденция последних трёх лет.
По данным Генпрокуратуры РФ, за последние три года их число уменьшилось с 28,2 тысячи до 14,6 тысяч. Это уменьшение на 48,4%.
Сегодня под председательством генпрокурора Юрия Чайки состоялось заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов России по эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Причем, в ведомстве отметили, что удельный вес подобных предоставлений в общем массиве уголовно наказуемых деяний на протяжении последних лет находится на уровне 10-11%, пишет «РИА Новости».
Как оказалось, почти каждый второй заключенный в РФ сидит по статье за наркотики.
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