«Внуково» хочет продавать забытый багаж на аукционах

Столичный аэропорт «Внуково» поддержал идею продавать на аукционах забытый пассажирами багаж.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, речь идет о потерянных вещах, которые хранятся на территории воздушной гавани более шести месяцев.

Сейчас надолго забытый багаж отправляют в аэропорты, где базируется авиаперевозчик, или утилизируют, если у авиакомпании есть соответствующий договор с «Внуково».

По мнению представителя воздушной гавани, такое решение поможет аэропорту возместить затраты на обработку и хранение потерянных вещей, передает агентство «Москва».

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