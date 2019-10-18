«Внуково» хочет продавать забытый багаж на аукционах
Столичный аэропорт «Внуково» поддержал идею продавать на аукционах забытый пассажирами багаж.
Как уточнили в пресс-службе аэропорта, речь идет о потерянных вещах, которые хранятся на территории воздушной гавани более шести месяцев.
Сейчас надолго забытый багаж отправляют в аэропорты, где базируется авиаперевозчик, или утилизируют, если у авиакомпании есть соответствующий договор с «Внуково».
По мнению представителя воздушной гавани, такое решение поможет аэропорту возместить затраты на обработку и хранение потерянных вещей, передает агентство «Москва».
Ранее депутату Госдумы устроили допрос в аэропорту Нью-Йорка.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!